auto sfonda la recinzione al ledimar e finisce a bordo piscina tra gli ombrelloni

Pesaro, 2 luglio 2025 – Una manciata di secondi in più, e avrebbe fatto il bagno prima degli ospiti. Ma non per modo di dire. Questa mattina, intorno alle 7, un’utilitaria parcheggiata in via delle Rondini ha iniziato a muoversi da sola, in discesa, fino a sfondare la recinzione della piscina del Ledimar e piombare a un passo dalla vasca. Un volo breve ma spettacolare: l’auto si è fermata col muso incastrato nel pavimento del piano inferiore, in mezzo a due ombrelloni ancora chiusi. Una fortuna che fosse così presto: al momento dell’incidente non c’era nessuno in piscina e neppure all’interno del veicolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it