Aurora Savino morta in culla la testimonianza dei sanitari | Lividi e segni dietro la schiena E la nonna cambia ancora versione

Tragedia a Santa Maria a Vico, dove la piccola Aurora Savino è stata trovata senza vita, con evidenti segni di violenza sul suo delicato corpicino. I sanitari hanno riferito di lividi e segni dietro la schiena, mentre la versione della nonna continua a cambiare, alimentando il dolore e i dubbi di una comunità sconvolta. Un’indagine che promette di fare luce su un caso che ha scosso profondamente tutti noi.

