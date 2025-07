Ascolti tv | vola il Mondiale per club male Un amore regale

La passione per il calcio internazionale ha conquistato gli italiani, portando la partita del Mondiale per club al vertice degli ascolti televisivi. Mentre il film su Rai 1 non ha brillato, questo successo dimostra come gli eventi sportivi continuino a unire e coinvolgere il pubblico. Scopri tutti i dettagli e i dati sull’andamento degli ascolti, perché in tv la sfida tra sport e intrattenimento è sempre più accesa.

A vincere gli ascolti tv è stata la partita del Mondiale per club, non benissimo il film su Rai 1: ecco tutti i dati.

ASCOLTI TV 15 GIUGNO 2025: LA NOTTE NEL CUORE, LE REPLICHE DI MAKARI, REPORT, IL MONDIALE PER CLUB - Scopri come gli ascolti tv di domenica 15 giugno 2025 hanno catturato l’attenzione degli italiani, tra emozionanti repliche di "La notte nel cuore", il grande calcio con PSG-Atletico Madrid, e l’adrenalina della Formula 1 in differita.

Jürgen Klopp, intervistato da Die Welt, torna a far sentire la sua voce, criticando duramente FIFA e il nuovo formato del Mondiale per Club Vai su Facebook

Ascolti tv ieri (1 luglio): Mondiale per Club da record, Monica Setta si rialza, Amadeus ancora fermo; Ascolti tv, De Martino accelera senza il Mondiale per club. Amadeus? The Cage torna a scendere - I trend Auditel; Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Torino is Fantastic conquista, il Mondiale per Club segna, Report fuori dal podio, Insegno debutta al 5,9%.

Ascolti tv: Real Madrid-Juventus conquista tutti, Rai 1 al 13,3%, È sempre Cartabianca sul podio, bene Storie al Bivio Show - Il palinsesto televisivo di ieri, martedì 1 luglio, ha offerto ai telespettatori film e concerti. Scrive msn.com

Ascolti TV lunedì 30 giugno: chi ha vinto tra la partita del Mondiale per Club Inter – Fluminense e Noos - Fluminense del Mondiale per Club in onda su Canale5 e il programma di Alberto Angela Noos - Scrive fanpage.it