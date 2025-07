Ascolti TV | Martedì 1 Luglio 2025 Real Madrid-Juventus fa il pieno 29.2% Un amore regale al 13.3%

I risultati degli ascolti tv di martedì 1 luglio 2025 sorridono ai grandi eventi: il match tra Real Madrid e Juventus ha fatto il pieno di spettatori, mentre “Un amore regale” su Rai1 ha catturato l’attenzione di molti. La serata si conferma un mix vincente di sport, intrattenimento e fiction, mantenendo gli spettatori incollati allo schermo fino all’ultimo istante. Scopriamo insieme i dettagli di una notte ricca di successi televisivi.

Nella serata di ieri, martedì 1 luglio 2025, su Rai1 Un amore regale ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la partita del Mondiale per Club – Real Madrid-Juventus ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Storie al Bivio Show intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 .e alla fine arriva Polly incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Kilimangiaro On the Road segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 In Onda raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 2012 ottiene.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 1 Luglio 2025. Real Madrid-Juventus fa il pieno (29.2%), Un amore regale al 13.3%

