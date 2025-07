Arianna David | Ho tentato il suicidio dopo la chiusura dei programmi di Barbara D'Urso mio marito mi ha salvata

Arianna David, ex Miss Italia e protagonista di una storia di rinascita, ha condiviso con coraggio il suo dolore e la lotta contro depressione e disturbi alimentari. Dopo un momento di profonda crisi, segnato dalla perdita di un'occupazione e da pensieri autolesionisti, ha trovato forza nel suo amore e nella volontà di ricominciare. La sua testimonianza è un messaggio di speranza per chi si trova in difficoltà : mai arrendersi, perché anche nelle tenebre più fitte può brillare una nuova luce.

Arianna David, ex Miss Italia 1993, ha parlato a cuore aperto con Monica Setta a Storie al bivio show. La depressione e i disturbi alimentari che hanno minato la sua vita, poi tentato suicidio dopo la chiusura dei programmi di Barbara D'Urso, nel periodo in cui si è trovata senza lavoro e con un'indipendenza economica claudicante: "Ho preso la rincorsa sul balcone, volevo andare di sotto. Mi ha salvata mio marito. Mi sono curata e oggi sto meglio, voglio vivere con serenitĂ ". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: arianna - david - tentato - suicidio

Arianna David spiega perchĂ© lasciò Giorgio Faletti: “Ero troppo giovane per lui, trovai mia mamma a piangere” - Arianna David svela il retroscena della sua separazione da Giorgio Faletti, rivelando che l'amore può non bastare quando le differenze di etĂ si fanno sentire.

Barbara d’Urso menzionata a #StorieAlBivioShow da Arianna David: “Sono rimasta per mesi senza lavoro dopo la chiusura del programma, ho smesso di mangiare e l’anoressia mi ha portato al tentato suicidio”. In tema di personaggi tv, uno dei pochi salotti d Vai su X

Arianna David ha raccontato il momento più doloroso della sua vita, quando ha tentato il suicidio ed è stata salvata dal marito Vai su Facebook

Arianna David: Ho tentato il suicidio dopo la chiusura dei programmi di Barbara D'Urso, mio marito mi ha salvata; Arianna David: Ho tentato il suicidio, mio marito mi ha ripreso al volo; Arianna David: «Ho tentato il suicidio nel periodo più acuto della malattia. Mi ha salvata mio marito».

Arianna David: “Ho tentato il suicidio dopo la chiusura dei programmi di Barbara D’Urso, mio marito mi ha salvata” - Arianna David, ex Miss Italia 1993, ha parlato a cuore aperto con Monica Setta a Storie al bivio show. Lo riporta fanpage.it

Arianna David, dalla malattia dell’anoressia al tentato suicidio/ “Arrivata a pesare quaranta chili” - Arianna David il periodo buio della malattia dell'anoressia e il tentato suicidio che sventò grazie al compagno: "Era il momento di massimo dolore... Da ilsussidiario.net