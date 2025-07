Antonino Spinalbese sta con Elena Barolo? Macché beccato con una Rodriguez ma non è Belen

Antonino Spinalbese, tra smentite, frecciatine e avvistamenti, continua a tenere alta la scena gossip. Dopo la rottura con Belen Rodriguez, il suo cuore sembra aver preso una direzione inaspettata, ma le ultime foto smentiscono ogni dubbio: la verità è ben più complicata di un semplice flirt. Mentre i rumors si infittiscono, il pubblico si domanda cosa bolle davvero in pentola per l’ex gieffino e i suoi affari di cuore.

Tra gossip smentiti, frecciatine in tv e nuovi avvistamenti, il cuore di Antonino Spinalbese continua a far parlare. Dopo la fine della sua storia con Belen Rodriguez, l’ex gieffino ed ex protagonista di The Couple è finito nuovamente sotto i riflettori per una presunta relazione con Elena Barolo, ma la realtà – come spesso accade – è molto più intricata. Mentre i rumors si accendevano su una nuova love story, le immagini recenti parlano chiaro: accanto ad Antonino non c’è né Belen né Elena, bensì un’altra Rodriguez. E no, non è un caso di omonimia casuale: è proprio un ritorno di fiamma che riporta l’ex vippone tra le braccia di una sua ex storica. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Antonino Spinalbese sta con Elena Barolo? Macché, beccato con una Rodriguez (ma non è Belen)

In questa notizia si parla di: antonino - spinalbese - elena - rodriguez

Belen, quanta dolcezza con Antonino Spinalbese! E Cecilia? Crisi nera: non si parlano più - Belen Rodriguez sorprende ancora, questa volta per le dinamiche tumultuose della sua vita privata. Mentre regala dolcezza con Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì, le tensioni con Cecilia Rodriguez portano a una crisi definitiva: non più parlarsi.

#ElenaBarolo lancia una frecciatina a #BelenRodriguez che sembra confermare la maretta tra le due Qualche giorno fa #GabrieleParapiglia aveva svelato che la frequentazione tra la Barolo e #AntoninoSpinalbese non aveva fatto fare i salti di gioia a Belen, a Vai su Facebook

#ElenaBarolo - Belen Rodriguez non nasconde il suo fastidio verso Elena Barolo per Antonino Spinalbese. Situazione intrigante e ricca di tensione, da seguire attentamente. Vai su X

Tra le prime pillole di gossip estivo, il flirt (segreto) di Antonino Spinalbese con una ex velina; Belen Rodrguez “indispettita” da Elena Barolo per Antonino Spinalbese: l’indiscrezione; Belen Rodriguez evita una collega: il motivo è l’ex fidanzato Antonino Spinalbese.

Per Antonino Spinalbese non c’è Elena Barolo, ma c’è sempre stata lei (Ainhoa Foti Rodriguez) - La ragazza non ha nulla a che fare con Belen, con cui condivide solo il cognome, è originaria di Genova, ma vive da quasi dieci anni a Milano dove ha iniziato a lavorare come modella per brand come ... msn.com scrive

“Non ci sono dubbi” Antonino Spinalbese avvistato in atteggiamenti affettuosi con una donna, il gossip impazzisce - Antonino Spinalbese avvistato con Ainhoa Foti Rodriguez: nuovi dettagli sul suo rapporto con Elena Barolo e possibili ritorni di fiamma. Lo riporta bigodino.it