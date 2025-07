Antimafia siglato protocollo con TikTok contro contenuti che esaltano criminalità

In un'epoca in cui i social media plasmano opinioni e comportamenti, contrastare la diffusione di contenuti che glorificano la criminalità organizzata è più urgente che mai. La Commissione Antimafia, guidata da Chiara Colosimo, e TikTok si alleano con un protocollo innovativo per combattere messaggi denigratori, promuovere la legalità e proteggere le nuove generazioni. Questa collaborazione rappresenta un passo importante nella lotta contro il silenzio e il consenso tacito verso le mafie.

Una foto o un video che esalta un boss, un hashtag o un brano musicale che ammicca alla criminalità organizzata, contenuti che denigrano chi ha combattuto o lotta contro le mafie: contro la diffusione di questo tipo di messaggi scendono in campo la Commissione parlamentare Antimafia, presieduta da Chiara Colosimo, e TikTok con un protocollo .

