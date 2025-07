Animali | ricerca cresce e supera 20 milioni il numero di cani e gatti in Italia

In Italia, il legame tra persone e animali da compagnia si rafforza ogni giorno, con oltre 20 milioni di cani e gatti che popolano le nostre case. Mentre la popolazione umana diminuisce, cresce quella dei nostri amici a quattro zampe, diventati pilastri fondamentali per il benessere psico-fisico delle famiglie. Una tendenza che riflette un nuovo modo di vivere e prendersi cura degli animali nel nostro Paese.

Nel nostro Paese, mentre cala la popolazione umana, cresce rapidamente quella degli animali da compagnia: sono oltre 20 milioni i cani e gatti presenti nelle famiglie dove rivestono un ruolo fondamentale per il benessere psico-fisico delle persone. Sono i dati di una ricerca indipendente condotta da Altems Advisory, con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.

Caldo: arriva l'anticiclone Pluto, cresce l'allerta anche in Puglia. "Sos animali nelle stalle" Ondate di calore, Bari oggi e domani in codice giallo - L'arrivo dell'anticiclone Pluto porta ondate di calore senza precedenti in tutta Italia, con temperature che sfiorano i 42°C in Puglia.

