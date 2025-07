Animali Ramot Boehringer Ingelheim AH Italia | RS attrattivo per competitività

In un mondo in continua evoluzione, la ricerca veterinaria rappresenta un pilastro fondamentale per il progresso e la competitività dell’Italia. Karin Ramot di Boehringer Ingelheim sottolinea l’importanza di attrarre investimenti e di armonizzare le normative europee, affinché il nostro Paese possa diventare un polo d’eccellenza nel settore. Solo attraverso l’innovazione e la collaborazione possiamo consolidare il ruolo dell’Italia come protagonista nel campo animale.

"Dobbiamo assicurarci l'attrattività nel campo della ricerca e dello sviluppo in veterinaria, perché così possiamo rendere l'Italia più competitiva e attrarre investimenti nel Paese. È necessario armonizzare anche le regole e le normative a livello europeo, perché non sono temi confinati a un Paese o all'altro". Lo ha detto Karin Ramot, amministratore delegato Boehringer Ingelheim.

