Animali Liris | Riflettori accesi su benessere in ottica One Health

In un mondo in cui la salute di uomini e animali è strettamente interconnessa, l’ultima iniziativa in Senato mette in luce l’importanza di adottare una visione olistica: il modello One Health. Guido Liris sottolinea come il benessere animale, sociale e umano non siano più aspetti separati, ma parti di un unico equilibrio vitale. È ora di riflettere e agire per costruire un futuro più sano e sostenibile per tutti.

“L’iniziativa di oggi in Senato accende riflettori sulla concezione di benessere e di salute del mondo animale e la sua correlazione con la socialità e la sanità dell’uomo. Non si tratta solo del benessere sociale che si può raggiungere con gli animali di compagnia, ma parliamo in una concezione One health”. Lo ha detto Guido . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Animali, Liris: “Riflettori accesi su benessere in ottica One Health”

