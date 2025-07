Animali Di Brino Altems Advisory | Benefici da investimento in animali da compagnia

Gli studi recenti evidenziano come investire nel mondo animale possa portare vantaggi non solo economici, ma anche un miglioramento significativo della qualità di vita. La presenza di un animale da compagnia nelle famiglie italiane si rivela un alleato prezioso contro ansia e depressione, rafforzando il legame tra uomo e animale. Scopriamo insieme perché questa relazione sta diventando sempre più strategica e vantaggiosa per tutti.

"Diversi studi confermano il beneficio in termini di ritorno economico dell'investimento sul mondo animale. La maggior presenza di animali da compagnia nelle famiglie italiane comporta anche un beneficio per la qualità di vita, aiutando ad esempio le condizioni di ansia e depressione. La correlazione tra mondo umano e animale è quindi sempre più forte".

