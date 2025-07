Alvaro Vitali ha svelato il suo sogno nel cassetto prima di morire | Fare l'ultimo film di Pierino ecco il titolo

Alvaro Vitali, iconico volto della commedia italiana, aveva un sogno ancora nel cuore: dirigere l'ultimo film di Pierino. Prima di lasciarci, in un’intervista sincera, aveva condiviso il suo desiderio ardente e il titolo provvisorio di questa pellicola tanto attesa. Un'ultima avventura che avrebbe coronato una carriera indimenticabile, lasciando un segno indelebile nel mondo del cinema. Continua a leggere per scoprire di più su questa emozionante storia.

Il giorno prima di morire, Alvaro Vitali si era raccontato in una lunga intervista in cui aveva svelato di avere ancora un sogno nel cassetto, quello di girare l'ultimo film della saga di Pierino. La sceneggiatura era già terminata con un titolo provvisorio: ecco qual era.

Morte di alvaro vitali: la decisione della famiglia sui funerali divide l’opinione pubblica - La scomparsa di Alvaro Vitali ha lasciato un vuoto nel cuore della commedia italiana, ma la decisione della famiglia sui funerali ha diviso l’opinione pubblica.

«Mi ha dato il suo volto, la sua amicizia, tanta professionalità anche se era in condizioni fisiche molto precarie». Le parole di Carlo Verdone, pronunciate davanti alla stampa poco prima dell'inizio dei funerali di Alvaro Vitali, restituiscono tutto il peso di un lega

Morte di Alvaro Vitali, l'omaggio di Verdone: «Per me lui non era solo Pierino. Era, e resterà per sempre legato al cinema di Fellini» - Carlo Verdone rende omaggio a Alvaro Vitali, e lo fa attraverso un video comparso sui social di Paramount+ che manda in onda la serie «Vita da Carlo».

Addio Alvaro Vitali, la causa della morte - Uno degli attori iconici della commedia sexy italiana ci ha lasciati: come è morto Alvaro Vitali e quale malattia aveva