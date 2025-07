Alluvione Marche 2023 Aguzzi FI | 17,5mln per strade di Pesaro e Urbino

L’alluvione nelle Marche nel 2023 ha causato ingenti danni, ma grazie a un investimento di 17,5 milioni di euro, si avviano interventi immediati per ripristinare la viabilità nelle strade di Pesaro e Urbino. Durante un incontro alla Provincia, l’assessore Stefano Aguzzi ha evidenziato come il supporto delle istituzioni e della Protezione civile stia portando a una rapida ripresa. Un segnale di speranza e impegno concreto per il territorio.

"Nell'incontro di poco fa qui, nella sede della Provincia di Pesaro e Urbino, siamo entrati nel merito degli interventi che grazie alla Protezione civile nazionale, al Governo nazionale e al Governo della Regione Marche sono arrivati sul territorio per ripristinare la viabilità, in questo caso, nelle strade provinciali". A dirlo a LaPresse l'assessore alla Protezione civile della Regione Marche, Stefano Aguzzi (FI), che ha annunciato i 17,5 milioni di euro per il sistema viario in provincia di Pesaro e Urbino, duramente colpito dagli eventi alluvionali di maggio 2023. "Già nei mesi precedenti abbiamo definito tutti gli interventi nei Comuni più toccati dall'alluvione 2023 sui quali siamo già intervenuti con lavori e somme consistenti.

