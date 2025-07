All'ospedale Pertini mancano i letti | cancellati 200 interventi in attesa 1000 pazienti anche oncologici

L’ospedale Pertini si trova di fronte a una crisi senza precedenti: 200 interventi cancellati e mille pazienti in attesa, tra cui molti oncologici. Il consigliere Pd Valeriani denuncia un grave sovraffollamento che coinvolge intere discipline chirurgiche, compromettendo la qualità delle cure. È urgente intervenire per garantire il diritto alla salute e ridare speranza ai pazienti in attesa di intervento. Continua a leggere per scoprire come si può agire.

Le cancellazioni, fa notare il consigliere Pd Valeriani in un'interrogazione urgente, coinvolgono intere discipline chirurgiche: Chirurgia generale, ben 74 interventi, Chirurgia vascolare, 45 operazioni, e Otorinolaringoiatria, 25 interventi cancellati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

