Allarme caldo Europa due morti in Francia

L'ondata di caldo record sta colpendo l'Europa, portando con sé conseguenze drammatiche come le due vittime in Francia e un numero preoccupante di cittadini che cercano aiuto. Questo fenomeno estremo ci invita a riflettere sull'urgenza di adottare misure efficaci per proteggere la salute pubblica e il nostro pianeta. La situazione richiede azione immediata e consapevolezza condivisa.

(Adnkronos) – Allerta caldo in Europa. Due persone sono morte in Francia a causa del caldo eccezionale registrato nel Paese. Ad annunciarlo la ministra francese della Transizione ecologica, Agnès Pannier-Runacher. Nella sola giornata di ieri inoltre, 900 persone hanno contattato il numero verde istituito dal governo per i problemi legati alle alte temperature.

