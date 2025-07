Algida Il cuore dell’estate dal 1947 un libro per celebrare l’azienda

Dal 1947, Algida ha conquistato il cuore dell'estate italiana con i suoi gelati iconici e le emozioni condivise. Un viaggio tra tradizione e innovazione, raccontato nel volume Treccani “Algida. Il cuore dell’estate dal 1947”. Questa pubblicazione celebra l’azienda, simbolo di gusto e allegria, e ripercorre le tappe di un brand che ha scritto pagine indimenticabili della nostra cultura estiva. Continua a scoprire come Algida abbia segnato generazioni...

Un volume di Treccani celebra 80 anni dell’azienda Algida e i prodotti diventati icone del gusto “made in italy”. Dal jingle che cantava il “Cuore di panna” fino ai “morsi contati” di Cucciolone e ai coloratissimi – e attesissimi – cartelli che, nei bar, annunciavano e le novità dei gelati, ALGIDA è a pieno titolo una icona dell’estate italiana. Il volume “Algida. Il cuore dell’estate dal 1947”, pubblicato da Treccani, racconta questa storia straordinaria: un intreccio di imprenditorialità, creatività e tradizione, che ha trasformato il gelato in un rito sociale, un gesto familiare, una forma di identità collettiva. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Algida. Il cuore dell’estate dal 1947”, un libro per celebrare l’azienda

In questa notizia si parla di: algida - cuore - azienda - estate

Un Solero in spiaggia. Un Cornetto mentre si passeggia. Un Cucciolone a merenda. Da generazioni, i gelati Algida sono il gusto delle nostre estati. Il volume "Algida. Il cuore dell'estate dal 1947" ripercorre la straordinaria vita del celebre marchio di gelati italia Vai su Facebook

ALGIDA PRESENTA “L’ESTATE NON CAMBIA GUSTO” – EDELMAN ITALIA FIRMA STRATEGIA E CREATIVITÀ DELLA NUOVA CAMPAGNA; Cornetto Algida continua a proporsi come un grande classico dell'estate all'italiana; Nell'estate pugliese torna Radio Norba Cornetto Battiti Live al via da Molfetta: 5 giorni nel cuore della musica. Ad arricchire l’esperienza anche un’area village.

Algida lancia la campagna ‘L’estate non cambia gusto’. Cucciolone, Liuk, Fior di Fragola e altri classici in tour - È on air la nuova campagna multicanale di Algida (Unilever) dal titolo “L’estate non cambia gusto”, che celebra i gelati estivi più iconici del brand: Cucciolone, Liuk, Fior di Fragola, Solero, Cremin ... Si legge su foodaffairs.it

Algida: 80 anni di storia italiana tra gelati iconici e comunicazione innovativa - Un volume racconta 80 anni di Algida tra innovazione, icone pop e sapori intramontabili. Lo riporta horecanews.it