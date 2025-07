Alcaraz l' immortale al 5° set non si batte | 14 vittorie su 15 Solo Berrettini lo ha fermato

Alcaraz, il giovane prodigio spagnolo, continua a scrivere pagine memorabili nel mondo del tennis, raggiungendo un incredibile record di 5176 set disputati senza essere sconfitto. Solo Berrettini è riuscito a fermarlo, interrompendo una serie di 14 vittorie su 15. Dal suo trionfo datato gennaio 2022, Alcaraz si distingue come il più vincente tra i top giocatori nei set decisivi dei grandi tornei.

Il successo dell'azzurro è datato gennaio 2022. Lo spagnolo, tra i tennisti che hanno alle spalle almeno 10 partite del Grande Slam concluse al set decisivo, è nettamente il primo per vittorie davanti a Djokovic e Nadal.

