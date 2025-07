Al Museo Archeologico di Napoli Domus Gli arredi di Pompei un viaggio nelle antiche ville romane

Immergiti in un affascinante viaggio nel cuore della civiltà romana con la nuova esposizione al Museo Archeologico di Napoli. "Domus. Gli arredi di Pompei" apre le porte a un mondo di oggetti preziosi e atmosfere autentiche delle antiche ville vesuviane. Un’occasione imperdibile per scoprire i segreti delle case pompeiane e vivere un’esperienza immersiva nel passato. Continua a leggere per lasciarti trasportare indietro nel tempo.

Inaugurata il 30 giugno la nuova esposizione al Mann "Domus. Gli arredi di Pompei", un viaggio tra oggetti e atmosfere delle antiche case vesuviane.

