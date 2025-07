A Firenze musica classica per aiutare i malati gravi

Un’aforisma di note e speranza: Firenze si prepara a una serata di musica classica che va oltre il semplice ascolto, diventando un atto di solidarietà. Lunedì 7 luglio al Palazzo Corsini, il “Viride Quartet” proporrà “Lost and Found”, un concerto benefico dedicato a sostenere la File e l’assistenza gratuita ai malati gravi. Un’occasione unica per unire passione musicale e impegno sociale, dimostrando che la cultura può fare la differenza.

Firenze, 2 luglio 2025 - Franz Schubert, Giuseppe Verdi, Willem Pijper, Béla Bartók e tanti altri. Lunedì 7 luglio, alle ore 20.30, Palazzo Corsini ospiterà il concerto “Lost and Found” del “Viride Quartet”. Il fine è benefico: i fondi raccolti sostengono File (Fondazione italiana di leniterapia) e l’assistenza gratuita ai malati gravi sul territorio. L’iniziativa è promossa da Le Dimore del Quartetto nell’ambito della piattaforma Merita, in collaborazione con il Comitato Amur. Il concerto si terrà tra gli affreschi di Sala Donna Elena. Un concerto che unisce musica e narrazione per raccontare le storie di tre persone che affrontano diverse forme di perdita: la salute, una persona cara, la propria casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze musica classica per aiutare i malati gravi

