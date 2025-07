4 Mosche di Velluto Grigio torna al cinema il cult di Dario Argento sarà in versione restaurata

Un capolavoro intramontabile che ha segnato un'epoca, pronto a tornare sul grande schermo con nuova vita e dettagli sorprendenti. Dopo più di cinque decenni, il mistero di Dario Argento rivive in una versione restaurata in 4K, per emozionare vecchi e nuovi appassionati. Non perdere l'occasione di riscoprire questo thriller horror leggendario, che ha rivoluzionato il cinema italiano. La magia del passato, oggi, torna a splendere ancora più intensa.

Sono passati 54 anni da quello storico 1971 in cui usciva nelle sale uno dei capisaldi del cinema italiano. Un film thriller horror che ha ridefinito un genere e che ora è pronto a tornare, per la prima volta in assoluto, in versione restaurata in 4K nei cinema di tutta Italia il prossimo 14 Luglio, da CG Entertainment in collaborazione con Cat People, grazie a Surf Film. Stiamo parlando di 4 Mosche di Velluto Grigio, il cult di Dario Argento, ultimo capitolo della sua trilogia degli animali che con la giusta dose di angoscia, intrigo e ossessione, si predispone come uno degli eventi dell’anno. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - 4 Mosche di Velluto Grigio torna al cinema, il cult di Dario Argento sarà in versione restaurata

