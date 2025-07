Victory 45?47 | il nuovo profumo firmato Donald Trump

Scopri “Victory 45?47”, il nuovo profumo firmato Donald Trump, lanciato il 1° luglio 2025. Un’essenza che unisce potenza e raffinatezza, pensata per chi desidera indossare il successo e la determinazione di un leader iconico. Con questo lancio strategico, Trump capitalizza il suo marchio e il suo mandato, creando un profumo che promette di lasciare il segno. Il futuro del your stile è appena stato scritto.

Il lancio è stato fatto 1° luglio 2025 per capitalizzare il marchio Trump e il mandato presidenziale L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - “Victory 45?47”: il nuovo profumo firmato Donald Trump

In questa notizia si parla di: trump - victory - profumo - firmato

“Victory 45-47”: il nuovo profumo firmato Donald Trump; Trump lancia il profumo “Victory 45-47”: 249 dollari per “forza, vittoria e successo”.

Donald Trump lancia il suo profumo: si chiama Victory e celebra le sue due presidenze - Le nuove fragranze "in stile Trump", un'edizione limitata che raffigura una statuetta dorata del presidente vestito con un abito elegante e con in mano un Oscar, "sono audaci, bellissime e iconiche ... Riporta rainews.it

