NASCE SKY SPORT LEGEND! Canale 210 dal 1° Luglio 2025 con le imprese storiche

Preparati a rivivere le imprese che hanno scritto la storia dello sport: da mezzanotte di oggi nasce Sky Sport Legend sul canale 210, il nuovo "cofanetto della memoria" che rende omaggio alle emozioni più grandi. Un viaggio tra contenuti leggendarî, film ufficiali e momenti indimenticabili, disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati Sky. La storia sportiva prende vita — e tu puoi farne parte!

? STORIA SPORTIVA CHE PRENDE VITA! Da mezzanotte di oggi arriva Sky Sport Legend sul canale 210: il "cofanetto della memoria" definitivo per rivivere le emozioni più grandi dello sport!? DOVE TROVARLO:? Canale 210 su Sky? in streaming su NOW? INCLUSO per tutti gli abbonati Sky - SENZA costi aggiuntivi!? I CONTENUTI LEGGENDARI IN ONDA LA PRIMA SETTIMANA:? Film ufficiali Mon. 🔗 Leggi su Digital-news.it