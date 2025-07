Microsoft presenta MAI?DxO | l’IA che diagnostica fino a 4 volte meglio dei medici

Microsoft ha rivoluzionato il settore sanitario con MAIDXO L8217IA, un’intelligenza artificiale in grado di diagnosticare le malattie con una precisione fino a quattro volte superiore rispetto ai medici. Questa innovazione promette di trasformare diagnosi, analisi e terapie, portando una nuova era di efficienza e affidabilità. Ma la vera svolta non è solo nella precisione: l’IA non si limita a indovinare la malattia, ma rappresenta un passo avanti verso cure più rapide, accurate e personalizzate per tutti.

Microsoft ha presentato una nuova tecnologia di intelligenza artificiale capace di diagnosticare le malattie con un livello di precisione fino a quattro volte superiore rispetto ai medici. Una svolta che potrebbe cambiare profondamente il modo in cui vengono gestite le visite, le analisi e le terapie. Microsoft: un'IA che pensa come un medico. La vera novità non è solo nella precisione, ma nel metodo. L'IA non si limita a indovinare la malattia, ma segue lo stesso ragionamento clinico di un medico: raccoglie i sintomi, suggerisce esami, interpreta i risultati e arriva alla diagnosi. Un processo sequenziale e ragionato che simula il comportamento reale di uno specialista.

