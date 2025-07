I trombati dai Palinsesti Rai 2025 2026

I palinsesti Rai per il 2025/2026 sono stati svelati, ma a far parlare non sono tanto le novità quanto gli assenti che, con silenzio, continuano a far discutere. Chi sono i "trombati" di questa stagione? Scopriamo insieme chi è stato silurato e cosa potrebbe riservare il futuro in casa Rai, perché a volte, l’assenza parla più di mille parole.

Nessuna particolare novità ha fatto rumore dopo che la Rai ha svelato i palinsesti della prossima stagione TV 20252026. O almeno, non quanto quello degli assenti, che – chi più, chi meno – continuano a far discutere. Con buona pace dei diretti interessati, però, perché c'è poco da brillare per la mancata presenza: sono trombati, o al massimo in attesa di nuova collocazione. E nell'autunno 2025 non ci sono. Chi è stato silurato. Marco Carrara. Per il giovane conduttore di Rai 3 è un'estate dolceamara: dalla co-conduzione di Agorà Estate alla cancellazione di Timeline, che da settembre non lo rivedrà in onda dopo sette anni.

