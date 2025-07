Giacomo Giorgio celebra il Carosello con un film tv

Giacomo Giorgio, volto ormai consolidato di Rai Fiction grazie a successi come Mare Fuori e Doc – Nelle tue Mani 3, si prepara a conquistare il pubblico con il suo primo ruolo da protagonista in un film TV. Intitolato Carosello in Love, l’opera sarà un omaggio alla storica trasmissione televisiva che ha annunciato un nuovo capitolo della sua brillante carriera, portandoci nel magico universo di questo classico intramontabile.

Partito da Mare Fuori, Giacomo Giorgio sta diventando anno dopo anno uno dei volti fissi di Rai Fiction. Se nella passata stagione è tornato ancora una volta nei panni di Ciro Ricci ed è stato nel cast di Doc – Nelle tue Mani 3 e Belcanto, nella prossima sarà per la prima volta protagonista in un film tv previsto in autunno ed intitolato Carosello in Love. Un titolo che parla chiaro: si tratta di un omaggio a Carosello, il programma pubblicitario della Rai che per vent'anni ha tenuto compagnia al pubblico, diventando un simbolo dell'azienda pubblica e in generale della storia della tv. Un racconto metatelevisivo, che racconterà il programma dal punto di vista di coloro che ci lavoravano e che vedrà accanto a Giorgio una protagonista femminile molto promettente.

