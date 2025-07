Filorosso volano stracci tra la Pascale e l’attivista Cacciari

Tra le acque serene di Venezia e le vibranti proteste contro Jeff Bezos, il confronto tra Francesca Pascale e Tommaso Cacciari infiamma il dibattito pubblico. A tre giorni dal matrimonio del colosso dell'e-commerce, a #Filorosso si accende un acceso scontro tra la nota sostenitrice e l’attivista No Space for Bezos, nipote del celebre pensatore Massimo Cacciari. Un dialogo che riflette le tensioni tra innovazione, tradizione e responsabilità sociale.

A tre giorni di distanza, il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia continua a far discutere. anche a Filorosso. Protagonisti dell’acceso scontro, Francesca Pascale e Tommaso Cacciari, attivista No Space for Bezos, movimento a capo delle proteste contro il magnate nella città veneta, nonché nipote del filosofo e opinionista Massimo Cacciari. A #Filorosso, è scontro tra Francesca Pascale e l'attivista Tommaso Cacciari per il matrimonio di Bezos a Venezia pic.twitter.comEd8TJHNxTc — Daniele Lombardi (@DaniLombardi03) June 30, 2025 Nello spazio dedicato al tema, Manuela Moreno, oltre a Cacciari (in collegamento) e Pascale, ha ospitato anche i più moderati Stefano Zurlo e Barbara Alberti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Filorosso, volano stracci tra la Pascale e l’attivista Cacciari

In questa notizia si parla di: cacciari - filorosso - pascale - attivista

Filorosso, volano stracci tra la Pascale e l’attivista Cacciari - Tra gossip e battaglie ideologiche, il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia alimenta polemiche e discussioni tra protagonisti di spicco.

“È gravissimo, si vergogni”. Filorosso, volano stracci in diretta tra Pascale e l’attivista Cacciari (VIDEO) Vai su Facebook

#Filorosso, volano stracci tra la Pascale e l’attivista Cacciari Guarda il video Vai su X

Scontro tra Tommaso Cacciari e Francesca Pascale per il matrimonio di Bezos a Venezia: Vi danno fastidio i ricchi; Francesca Pascale, lite furiosa e urla su Rai 3: attimi di caos in studio. Cosa è successo; Volano scintille su Rai 3 tra Tommaso Cacciari e Francesca Pascale sul matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Scopri cosa è successo in puntata.

Scontro in diretta tra Pascale e Tommaso Cacciari su Bezos: «A voi dà fastidio che un altro sia più ricco, di Venezia non ve ne frega niente» - Francesca Pascale e Tommaso Cacciari, attivista di «No Space for Bezos», movimento a capo delle proteste contro il magnate nella città veneta, e nipote del filosofo e opinionista Massimo Cacciari, si ... Segnala video.corriere.it

Scontro tra Tommaso Cacciari e Francesca Pascale per il matrimonio di Bezos a Venezia: “Vi danno fastidio i ricchi” - Scontro televisivo a Filorosso tra Francesca Pascale e Tommaso Cacciari sul matrimonio di Jeff Bezos a Venezia ... Si legge su fanpage.it