Discovery Channel debutta in chiaro

Il prossimo autunno, Discovery Channel debutta in chiaro sul digitale terrestre italiano, regalando a tutti l’opportunità di esplorare i misteri del mondo senza costi. Dopo 40 anni di avventure e scoperte, il famoso canale di Warner Bros. Discovery si apre a un pubblico più vasto, portando curiosità, meraviglia e conoscenza direttamente nelle case di ogni italiano. È l’inizio di una nuova era di scoperta, accessibile a tutti, ovunque ci si trovi.

A distanza di 40 anni dalla nascita di Discovery Channel, il canale bandiera del gruppo Warner Bros. Discovery sarà disponibile in chiaro sul digitale terrestre in Italia a partire dal prossimo autunno, diventando così visibile gratuitamente per tutti. Lanciato da John Hendricks il 17 giugno 1985, il canale ha come mission quella di ispirare curiosità e meraviglia sul mondo, ampliando i confini della conoscenza. Da pay TV, nella prossima stagione si trasforma in un canale accessibile a tutti, con una nuova grafica e un’offerta premium pensata per un pubblico più ampio. Non mancheranno i documentari che sono identità del canale, da quelli avventuristici, storici, naturalisti, di mistero e docu-reality, con un linguaggio contemporaneo e un palinsesto caratterizzato da una programmazione ricca con centinaia di titoli e produzioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Discovery Channel debutta in chiaro

In questa notizia si parla di: discovery - channel - chiaro - debutta

DISCOVERY CHANNEL SBARCA IN CHIARO E SFIDA FOCUS CON LE MERAVIGLIE DEL MONDO - Discovery Channel sbarca in chiaro in Italia, portando le meraviglie del mondo direttamente nelle case di tutti.

Discovery Channel debutta in chiaro, in autunno Vai su X

Il numero 1 del mondo debutta a Wimbledon: il derby italiano Vai su Facebook

Discovery Channel debutta in chiaro sul digitale terrestre; Discovery Channel debutta in chiaro sul digitale terrestre dal prossimo autunno; Discovery Channel sbarca sul digitale terrestre in chiaro: debutto in autunno.

Discovery Channel debutta in chiaro sul digitale terrestre dal prossimo autunno - Discovery Channel, il canale bandiera del gruppo Warner Bros. Riporta digital-news.it

Discovery Channel sbarca sul digitale terrestre gratuito - Durante l’estate, alcuni contenuti saranno anticipati su discovery+ ... Secondo engage.it