Canale 210 - Sky Sport Legend | ' Siamo Campioni del Mondo' e Tutte le Imprese Storiche! ??

Sky Sport Legend arriva sul canale 210 dal 1° luglio 2025, portando nelle tue case le imprese più iconiche e i momenti indimenticabili della storia dello sport. Un viaggio emozionante per chi ha vissuto da protagonista quelle grandi vittorie e per chi desidera riviverle o scoprirle per la prima volta. Pronto a riscoprire le emozioni di un passato che non passa mai? Sky Sport Legend è qui per celebrarle tutte!

SKY SPORT LEGEND È QUI! Dal 1° luglio 2025 sul canale 210, il nuovo canale Sky dedicato alle emozioni che hanno fatto la storia! "PER CHI SI RICORDA DOV'ERA QUANDO SIAMO DIVENTATI CAMPIONI DEL MONDO" IL CANALE CHE MANCAVA: Per chi c'era e ha vissuto quelle emozioni indimenticabili Per chi avrebbe voluto esserci e vuole rivivere la magia Speciali inediti sulle icon.

