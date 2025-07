Ascolti TV | Lunedì 30 Giugno 2025 Inter-Fluminense svetta al 24.6% Noos cala al 12.8% Parte forte Maltese 22.5-20.3%

La serata televisiva di lunedì 30 giugno 2025 si conferma un vero e proprio spettacolo di varietà, con ascolti che spaziano tra cultura, sport e intrattenimento. La partita del Mondiale per Club tra Inter e Fluminense domina la scena, catturando quasi 4 milioni di spettatori e battendo altri programmi di rilievo. Scopriamo insieme i dettagli e il quadro completo degli ascolti della serata.

Nella serata di ieri, lunedì 30 giugno 2025, su Rai1 Noos – L'Avventura della Conoscenza ha interessato 1.763.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 la partita del Mondiale per Club – Inter-Fluminense ha conquistato 3.953.000 spettatori con uno share del 24.6%; pre e post gara a 2.774.000 spettatori con il 17.2%. Su Rai2 Elsbeth intrattiene 507.000 spettatori pari al 3.2%. Su Italia1 My Spy incolla davanti al video 1.137.000 spettatori con il 7.4%. Su Rai3, dopo la presentazione (637.000 – 3.8%), Filorosso segna 650.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.

