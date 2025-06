Zubimendi viaggia a Londra per essere annunciato a breve dall’Arsenal

Martin Zubimendi sta attraversando la Manica: il centrocampista spagnolo è già a Londra, pronto a unirsi all’Arsenal. Dopo un accordo storico tra le due società e un investimento di oltre 66 milioni di euro, il suo trasferimento si avvicina al traguardo finale. L’attesa è finita; presto sarà ufficiale il suo arrivo in una delle squadre più ambiziose d’Europa. Restate sintonizzati per l’annuncio ufficiale!

2025-06-29 20:12:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Martin Zubimendi è già a Londra che sarà annunciato nei prossimi giorni come nuovo giocatore dell’Arsenal dopo l’accordo tra la Royal Society e il Club inglese per la sua partenza per poco più di 66 milioni della sua clausola di risoluzione, che sarebbe stato pagato in diverse scadenze, come abbiamo detto queste pagine in marchio. Zubimendi ha tutto concordato con l’Arsenal per mesi E recentemente era già a Londra per chiudere definitivamente il contratto, quindi Il viaggio in corso risponderebbe all’intenzione come abbiamo in marchio, che il trasferimento sia annunciato nei primi giorni di luglio già corrispondente al prossimo 2025-26 anni e non a quello termina questo lunedì 30 giugno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com