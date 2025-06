Zenis è da farci il Palio Abbiamo cavallo e fantino La Piazza dirà il resto

Zenis 232 si prepara a conquistare il Palio, portando in corsa non solo un cavallo di grande classe ma anche una strategia vincente. Con due Palii alle spalle e un team che crede nel suo talento, il suo futuro in Piazza promette emozioni intense. Andrea Causarano, capitano della Selva, è convinto: questa combinazione sarà quella da record. La sfida è aperta: il resto lo farà la passione e la giostra.

"Sono accanto a Zenis nella stalla. E' un bel cavallo da Palio ", dice il capitano della Selva Andrea Causarano prima di ogni domanda. Due Palii corsi, uno nel Bruco e l'altro nella Civetta, lasciando sempre una buona impressione. Di essere adatto alla 'giostra' in Piazza. Contento dell'assegnazione? "Soddisfatto dell'accoppiata che abbiamo creato. La migliore. Siamo fiduciosi nelle potenzialità di Zenis e del fantino che ad agosto scorso ha dimostrato qualità ". Causarano, nel Drappellone di Riccardo Manganelli ci vede un po' di Selva? Molti lo accostano a Vallepiatta. "No, per niente. Non c'è un filo di verde.

Palio 2 luglio, ecco la lista dei 10 cavalli. 2 – 1 – ZENIS selva 5 – 2 – DIOSU DE CAMPEDA AA drago 8 – 3 – COMANCIO valdimontone 12 – 4 – ARES ELCE lupa 14 – 5 – TALE E QUALE chiocciola 26 – 6 – DIODORO AA oca 27 – 7 – VISO D'ANGELO bruco

