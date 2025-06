YouTube introduce i risultati di ricerca generati dall’IA

YouTube rivoluziona la ricerca con l'intelligenza artificiale, offrendo agli abbonati Premium un’esperienza più immediata e personalizzata. La funzione sperimentale fornisce riassunti generati dall’IA per ogni video in cima ai risultati, facilitando la scoperta di contenuti pertinenti senza perdere tempo. Questa innovazione rappresenta un passo avanti verso un ecosistema di ricerca sempre più intelligente e interattivo, aprendo nuove prospettive per utenti e creatori di contenuti.

Roma, 30 giugno 2025 – Su YouTube arrivano risultati di ricerca potenziati dall’intelligenza artificiale per gli abbonati al servizio Premium. Una novità che segna un ulteriore passo di Google verso un ecosistema di ricerca sempre più guidato dalla generative AI. La nuova funzione, disponibile in fase sperimentale, fornisce un riassunto generato dall’IA per ogni video rilevante in cima alla pagina dei risultati, sostituendo di fatto il tradizionale elenco di link. Ecco come funziona. Come cambia l’esperienza di ricerca su YouTube. I riassunti automatici, posizionati sopra i risultati organici, offrono agli utenti una panoramica del contenuto dei video prima ancora di aprirli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - YouTube introduce i risultati di ricerca generati dall’IA

