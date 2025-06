Youth League Karate | Morelli sul Podio e Arnone si Riconferma tra i Migliori al Mondo

L'entusiasmo travolge l'Aquila, dove due talenti del CPGA Karate si sono distinti alla Youth League di Pore?, sotto la guida esperta del maestro Benedetto Arnone. La competizione internazionale, tra le più prestigiose del circuito giovanile, ha visto il solido Morelli e Arnone tra i protagonisti, confermando il valore dell'atleta azzurro e rafforzando la tradizione di eccellenza del karate italiano. La giornata dedicata ai cadetti (U16) ha riservato risultati che fanno già parlare di futuro radioso.

L'Aquila - Due atleti aquilani del CPGA Karate brillano alla Youth League di Pore? sotto la guida del maestro Benedetto Arnone: grande Morelli, solido Arnone. Risultati di assoluto rilievo per la partecipazione azzurra alla Karate 1 – Youth League WKF di Pore?, una delle competizioni internazionali giovanili più prestigiose del circuito. Nella giornata dedicata alla categoria cadetti (U16), il protagonista in campo maschile è stato Filippo Morelli, giovane talento aquilano del CPGA Karate L'Aquila, che ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nel kata. Un risultato importante, frutto di un percorso tecnico in continua crescita e di una prova solida, ben gestita in ogni turno.