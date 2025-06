Yarmolyuk del Brentford nome nuovo per il centrocampo

Il mercato si infiamma e il Napoli punta deciso su un talento emergente: Yarmolyuk del Brentford. Il giovane centrocampista ucraino classe 2004 rappresenta una delle novità più interessanti tra le possibili contropartite per rinforzare il reparto centrale azzurro. Tra trattative in corso e strategie di mercato, il nome di Yarmolyuk si fa spazio tra i sogni dei tifosi partenopei, aprendo scenari intriganti per il futuro della squadra.

Brentford, arriva il rinnovo di Yegor Yarmolyuk: l'ucraino ha firmato fino al 2031 - Il centrocampista del Brentford, Yegor Yarmolyuk, ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club inglese. Come scrive tuttomercatoweb.com