XBOX360 X360Assistant 1.1 | L’Utility per i Controller Xbox Si Aggiorna!

X360Assistant, l’utility pensata per migliorare l’esperienza con i controller Xbox, è stata aggiornata! Ora puoi regolare il volume, scattare screenshot e registrare video direttamente tramite Xbox Game Bar, tutto senza dover lasciare il gioco. Regolazione del Volume. Puoi aumentare o diminuire il volume premendo una di queste combinazioni: Xbox + X Xbox + B. Xbox + DPAD? Xbox + DPAD?. Se i tasti sono già utilizzati nel gioco, ti consigliamo di modificare il volume direttamente dal menu delle impostazioni. Scattare Screenshot. Per catturare un’immagine, usa una di queste combinazioni (scegli quella che non interferisce con i controlli di gioco): Xbox + A. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net