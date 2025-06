XBOX360 New Blade Dash Skin per Aurora – Xbox 360 RGH3 & JTAG – Recupera lo Stile Classico!

Se sei un nostalgico della leggendaria dashboard Blade di Xbox 360, la tua attesa è finita! La nuova Blade Dash Skin per Aurora trasforma l’aspetto classico in un design fresco e moderno, senza perdere l’essenza originale. Compatibile con console RGH3 e JTAG, questa rivisitazione grafica ti permette di rivivere l’esperienza di 2005 con stile aggiornato. Scopri come il passato incontra il presente e porta la tua Xbox 360 al livello successivo!

Se sei un fan nostalgico della dashboard originale di Xbox 360 con le famose Blade, abbiamo una fantastica novità per te! È finalmente disponibile la New Blade Dash Skin per Aurora, una rivisitazione moderna dell’iconica interfaccia del 2005, ottimizzata per console RGH3 e JTAG. Changelog – v1.0 (Prima Release Pubblica). Rivisitazione Grafica Completa. Ricreazione fedele della UI a Blade originale con elementi moderni di Aurora. Comportamento dinamico dei pannelli e navigazione orizzontale fluida. Spaziatura, padding e allineamento delle icone basati sul design classico del 2005. Splash Screen Personalizzato. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: xbox - xbox360 - blade - dash

