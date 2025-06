WWE | Un doppio infortunio dietro l’assenza di Tyler Bate e Pete Dunne

L'assenza prolungata di Tyler Bate e Pete Dunne ha acceso molte domande tra i fan della WWE. Dopo mesi di stop a causa di infortuni, entrambi avevano mostrato segnali di ritorno, solo per sparire nuovamente nel nulla. La loro assenza continua a destare curiosità e preoccupazione: cosa sta succedendo dietro le quinte? La risposta potrebbe essere più complessa di quanto sembri, e le prossime settimane potrebbero svelare il mistero...

L’assenza prolungata di Tyler Bate e Pete Dunne ha fatto storcere il naso a molti fan. I due avevano già perso diversi mesi di tv, soprattutto dopo l’infortunio al pettorale che ha tenuto Tyler Bate lontano dal ring per molti mesi, ma sono tornati sul ring poco prima di WrestleMania per affrontare i New Day. Da lì, però, solo qualche apparizione sporadica a Main Event, e poi di nuovo svaniti nel nulla, con i fan che si chiedono spesso che fine abbiano fatto. Altra sosta ai box. Dietro l’assenza dei due però sembrano esserci ancora una volta dei problemi fisici. Lo ha svelato Bryan Alvarez alla radio del Wrestling Observer: “ Posso darvi uno scoop. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Un doppio infortunio dietro l’assenza di Tyler Bate e Pete Dunne

In questa notizia si parla di: tyler - bate - infortunio - assenza

WWE: Un doppio infortunio dietro l’assenza di Tyler Bate e Pete Dunne; WWE: Tyler Bate starà fuori molto a lungo; WWE: Superstar infortunata pronta a rientrare a Raw.

WWE/AEW, Operazione per Tyler Bate e Eddie Kingston: ecco come stanno i due - MSN - In uno dei nostri articoli pubblicati nella giornata di ieri, vi avevamo riferito di un paio di infortuni che hanno colpito due atleti della WWE, ovvero Kofi Kingston e Tyler Bate. msn.com scrive