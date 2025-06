WWE | Trish Stratus verso il ritorno sul ring a Evolution 2?

La leggenda WWE Trish Stratus potrebbe presto tornare sul ring, portando un’onda di emozione e nostalgia all’Evolution 2. La possibilità di rivedere la campionessa in azione alimenta l’attesa tra i fan, che sognano un ritorno trionfale nel grande evento dedicato alle donne. Sebbene nulla sia ancora ufficiale, il desiderio è forte: sarà questa la volta buona? Rimanete sintonizzati per scoprire se la storia continuerà a scriversi sul quadrato!

Evolution 2 potrebbe ricevere una spinta importante grazie alla presenza di una leggenda della Hall of Fame, se i piani della WWE andranno a buon fine. Secondo un nuovo report, la WWE sta cercando di coinvolgere Trish Stratus per un’apparizione e forse anche per un match nel prossimo PLE interamente dedicato alle donne. Sebbene nulla sia ancora confermato, all’interno della compagnia c’è un chiaro interesse nel voler inserire la storica campionessa nella card. Evolution 2 si scalda: in arrivo Trish Stratus e grandi match femminili. Fonti di Fightful Select riferiscono che ci sono state conversazioni dietro le quinte, in particolare durante il weekend di Night of Champions, riguardo alla possibilità che Trish Stratus prenda parte all’evento: “Hanno espresso interesse per la presenza e la partecipazione di Trish Stratus a WWE Evolution”, si legge nel report, che aggiunge: “Nulla era stato ancora confermato nel weekend, ma ci sono delle possibili idee creative in fase di sviluppo per la prossima settimana, nel caso decidesse di accettare”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net