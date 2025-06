WWE | San Diego si prepara a esplodere rivelati i protagonisti di Survivor Series | WarGames

San Diego si prepara a vivere un evento epico: Survivor Series WarGames sta per arrivare, portando con sé protagonisti d’eccezione e un’atmosfera di pura adrenalina. L’attesa cresce tra i fan, che non vedono l’ora di scoprire chi salirà sul ring e le emozioni che questo grande show strapperà. Il countdown è iniziato: questa sarà un’edizione da non perdere assolutamente!

La WWE ha appena svelato ai fan un’anteprima importante di chi sarà protagonista quando Survivor Series: WarGames arriverà a San Diego questo autunno. Insieme all’annuncio ufficiale dei biglietti per il PLE del 29 novembre al Petco Park, la WWE ha pubblicato anche il poster promozionale e il gruppo di star presenti lascia intendere che l’edizione di quest’anno sarà davvero imperdibile. WWE, in partnership with the @Padres and the San Diego Tourism Marketing District, have announced that tickets for #SurvivorSeries: WarGames on Saturday, November 29 at @PetcoPark in San Diego will go on sale starting Friday, July 11 at 11am ET8am PT via pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: San Diego si prepara a esplodere, rivelati i protagonisti di Survivor Series: WarGames

In questa notizia si parla di: series - diego - wargames - prepara

WWE: San Diego si prepara a esplodere, rivelati i protagonisti di Survivor Series: WarGames.

WWE Survivor Series WarGames 2024: card e come vederlo in streaming - MSN - Tutto pronto per l'edizione 2024 di Survivor Series: WarGames, uno dei PLE più importanti dell'anno in casa WWE, in programma sabato 30 novembre a Vancouver, in Canada. Scrive msn.com

I risultati di WWE Survivor Series: WarGames 2024 - MSN - Dove vedere Survivor Series: WarGames in streaming Se non siete riusciti a vedere il PLE in diretta, Survivor Series: WarGames è disponibile on demand sul WWE Network . Segnala msn.com