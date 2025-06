WWE Raw anticipa l’orario di inizio speciale per il pubblico del Regno Unito su Netflix

Se sei un appassionato di WWE nel Regno Unito, preparati a una sorpresa: Netflix ha annunciato un anticipo speciale dell'orario di inizio di Raw e SmackDown. Le variazioni di programmazione sono pensate per offrirti un'esperienza ancora più coinvolgente, anche se potrebbero cambiare i tuoi consueti piani di visione. Scopri come queste modifiche influenzeranno la tua fruizione in diretta e resta aggiornato sulle ultime novità del mondo WWE. L’orario di...

Le trasmissioni di WWE continuano a subire variazioni di orario per adattarsi alle esigenze di programmazione e agli eventi speciali. Questa volta, l'attenzione si concentra sul cambio di orario di inizio di alcuni episodi, che interessa gli spettatori nel Regno Unito e su Netflix. Le modifiche riguardano sia la puntata di Monday Night Raw che quella di SmackDown, con conseguenze dirette sulla fruibilità in diretta delle trasmissioni. orario di messa in onda di WWE Raw nel Regno Unito. quando inizia WWE Raw questa sera?. WWE Raw andrà in onda questa sera alle 23:00 (ora britannica). La modifica rispetto all'orario usuale, che normalmente è alle 1:00 del mattino, permette ai fan di seguire l'evento prima del previsto.

