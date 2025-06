WWE | Il futuro di Nakamura dopo la WWE AEW esclusa NJPW possibile destinazione

Il destino di Shinsuke Nakamura nel mondo del wrestling è al centro di molte speculazioni, con il suo nome che continua a far discutere i fan. Dopo aver lasciato la WWE, l’attenzione si concentra su una possibile svolta nella sua carriera: potrebbe tornare a calcare i ring della NJPW? Mentre la AEW sembra meno interessata, il ritorno in Giappone appare come una possibilità concreta e intrigante per il futuro di Nakamura. Tra nuove opportunità e vecchi sogni, il suo prossimo passo potrebbe riservare grandi sorprese.

La prossima mossa di Shinsuke Nakamura è diventata un argomento molto discusso da quando sono emerse le voci sulla sua possibile uscita dalla WWE all’inizio di quest’anno, ma chi spera in un debutto in AEW potrebbe dover rallentare l’entusiasmo. Un nuovo aggiornamento chiarisce la situazione: la AEW non ha alcun interesse concreto nei confronti di Nakamura al momento, ma un ritorno in New Japan Pro Wrestling sembra decisamente possibile. Tra Tokyo e Jacksonville: Il doppio futuro di Nakamura. Durante l’ultimo episodio del Backstage Report di Fightful Select, Sean Ross Sapp ha risposto direttamente a una domanda su un possibile interesse della AEW per Nakamura una volta conclusa la sua esperienza in WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Il futuro di Nakamura dopo la WWE, AEW esclusa, NJPW possibile destinazione