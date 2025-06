Wsj ' 50mila russi schierati intorno a Sumy a 19 km da città'

Un'ombra di tensione si staglia sulla regione di Sumy, dove secondo il Wall Street Journal, la Russia ha schierato 50.000 soldati, quasi tre volte le forze ucraine, a soli 19 km dalla città. Questa mobilitazione massiccia rappresenta un punto di svolta potenziale nel conflitto, con implicazioni che potrebbero ridefinire gli equilibri della regione. La situazione resta critica e in rapido divenire, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi.

La Russia ha schierato 50.000 soldati nell'area intorno alla città di Sumy, con un rapporto di circa tre a uno rispetto alle forze ucraine. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo cui le truppe russe sono ora posizionate a soli 19 chilometri dalla città nordorientale ucraina diventata il nuovo obiettivo di Mosca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Wsj, '50mila russi schierati intorno a Sumy, a 19 km da città'

Media, la Russia raduna 50mila soldati intorno alla città ucraina di Sumy #ucraina #russia #guerra #30giugno Vai su X

La Russia ha colpito duramente Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, prima dell'alba di sabato. Lo ha riferito il sindaco locale, annunciando la morte di due persone. «Kharkiv sta attualmente subendo l'attacco più potente dall'inizio della guerra su Vai su Facebook

