Wimbledon Sinner-Nardi | orario e dove vedere il derby azzurro

L’attesa è finita: Jannik Sinner sfida Luca Nardi nel prestigioso torneo di Wimbledon, un derby azzurro che promette spettacolo a Londra. Dopo le recenti sconfitte, il talento italiano si prepara a scrivere una nuova pagina di storia sui campi erbosi. Ma dove e quando seguire questa emozionante sfida? Scopri tutto sull’orario e sui canali per non perdere neanche un colpo di questo match imperdibile.

Londra, 30 giugno 2025 - Comincia la caccia al titolo di Jannil Sinner a Wimbledon. Smaltita l'amarezza per la finale al Roland Garros persa con Carlos Alcaraz e l'eliminazione negli ottavi di finale ad Halle subita per mano di Aleksandr Bublik, il numero uno al mondo debutta ai Championships contro Luca Nardi, 94esimo nel ranking. I due finora non si sono mai sfidati, mentre è impressionante il rendimento dell'altoatesino nei derby contro gli altri azzurri. Il bilancio è di 14 successi e zero sconfitte. Dal canto suo, il tennista classe 2003 di Pesaro è reduce dal ko contro Billy Harris nel primo turno di qualificazioni a Eastbourn e cerca ancora la prima affermazione in carriera a livello Slam.

