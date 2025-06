Wimbledon Paolini soffre ma batte in rimonta la Sevastova Niente da fare per Berrettini bene Darderi

Wimbledon 2025 regala emozioni intense con Jasmine Paolini che, nonostante le difficoltà, supera Sevastova in una rimonta appassionante e si qualifica al secondo turno. La passata finalista dimostra carattere e determinazione, mentre Matteo Berrettini esce prematuramente dal torneo. Il emocionante cammino dei nostri talenti continua, lasciando il pubblico affascinato e speranzoso per le sfide future. La stagione britannica promette ancora sorprese e grandi emozioni.

Jasmine Paolini al secondo turno di Wimbledon 2025. La finalista della passata edizione vince in rimonta contro Anastasia Sevastova: 2-6 6-3 6-2, in un’ora e 53 minuti di gioco, il punteggio in favore della tennista toscana che, complice qualche problema fisico della lettone, avanza al turno successivo, dove incontrerà Rakhimova. Niente da fare per Berrettini Matteo Berrettini fuori al primo turno. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Wimbledon, Paolini soffre ma batte in rimonta la Sevastova. Niente da fare per Berrettini, bene Darderi

In questa notizia si parla di: berrettini - wimbledon - paolini - rimonta

