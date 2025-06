Wimbledon Paolini soffre ma batte in rimonta la Sevastova Bene Darderi

Jasmine Paolini dimostra ancora una volta il suo spirito combattivo, superando in rimonta Anastasia Sevastova e conquistando il pass per il secondo turno di Wimbledon 2025. Con determinazione e una strategia impeccabile, la tennista toscana si impone dopo un incontro emozionante, complicato da qualche problema fisico avversario. Intanto, Luciano Darderi brilla nel tabellone maschile, proseguendo il suo cammino in questa prestigiosa competizione. La magia di Wimbledon continua a regalare sorprese e emozioni.

Jasmine Paolini al secondo turno di Wimbledon 2025. La finalista della passata edizione vince in rimonta contro Anastasia Sevastova: 2-6 6-3 6-2, in un'ora e 53 minuti di gioco, il punteggio in favore della tennista toscana che, complice qualche problema fisico della lettone, avanza al turno successivo, dove incontrerĂ Rakhimova. Bene Darderi Luciano Darderi accede al secondo turno di Wimbledon.

