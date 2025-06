Wimbledon Pablo Carreno Busta dà forfait per i Championships | subentra Cristian Garin

Wimbledon, il torneo più prestigioso del tennis, apre oggi i cancelli di Church Road, regalando emozioni e sorprese. Mentre i match della parte bassa del tabellone maschile e dell’alto femminile si preparano ad accendersi, l’assenza di Pablo Carreno Busta, costretto al forfait, scuote l’attesa. Al suo posto, subentra Cristian Garin, portando nuove speranze e aspettative per questa edizione. L’avventura sui prati londinesi continua, pronta a sorprenderci ancora.

Quest’oggi si aprono i cancelli del Tempio del tennis. I match della parte bassa del tabellone di singolare maschile e della parte alta del singolare femminile prendono il via a Wimbledon e l’emozione c’è per quello che i prati di Church Road sapranno riservare. Un’emozione che avrebbe voluto vivere lo spagnolo Pablo Carreno Busta, ma l’iberico è stato costretto a dare forfait all’ultimo momento. Una defezione che è la terza consecutiva per lui, ricordando il 2023 e il 2024, in un connubio coi Championships che non c’è mai stato. In sette incontri disputati, Carreno Busta non ha mai vinto un incontro, col poco confortante ruolino di marcia di 0-7. 🔗 Leggi su Oasport.it