Wimbledon oggi l’esordio di Alcaraz contro Fognini | lo spagnolo deve difendere il titolo dall’assalto di Sinner

Oggi a Wimbledon, il grande tennis si infiamma con l’esordio di Alcaraz contro Fognini. Lo spagnolo, campione in carica, deve difendere il titolo dall’assalto di Sinner, deciso a vendicarsi di Roland Garros. Mentre Musetti e Berrettini affrontano sfide più impegnative, la stagione promette emozioni e sorprese. Un torneo ricco di tensione e attesa, dove ogni punto potrebbe scrivere una nuova pagina di storia. La sfida è aperta: chi conquisterà il prestigioso trofeo?

Al via oggi Wimbledon. Carlos Alcaraz deve difendere il titolo, ma deve stare attento a Jannik Sinner, pronto a vendicarsi della finale persa al Roland Garros. Non al meglio gli altri due protagonisti italiani, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Wimbledon, oggi l’esordio di Alcaraz contro Fognini: lo spagnolo deve difendere il titolo dall’assalto di Sinner

