Wimbledon Medvedev perde da Bonzi e dice | Perché non giochi sempre così? Diventeresti ricco

Nel cuore di Wimbledon 2025, Daniil Medvedev si distingue ancora una volta per il suo carattere impulsivo, questa volta perdendo contro Bonzi e lasciandosi sfuggire parole che fanno discutere. Il russo, noto per le sue reazioni sopra le righe, invita a riflettere: “Perché non giochi sempre così, e diventeresti ricco!” Un episodio che riaccende il dibattito sulla sua personalità e sul mondo del tennis. Ma cosa ci insegna questa scena?

Daniil Medvedev, si sa, è un personaggio sopra le righe. Uno di quelli che a volte proprio non riescono a trattenersi, lasciandosi andare ad episodi a limite della sportività o del politicamente corretto. L’ennesima dimostrazione si è avuta oggi durante la giornata inaugurale del torneo di Wimbledon 2025. Leggi anche: Medvedev: «Dito medio al pubblico? Stavo controllando le mie unghie» Wimbledon, Medvedev perde la pazienza e se la prende con l’avversario. Il russo ha perso inaspettatamente contro il francese Benjamin Bonzi (7-6, 3-6, 7-6, 6-2). Ma non è questa la notizia più clamorosa della sua giornata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Wimbledon, Medvedev perde da Bonzi e dice: «Perché non giochi sempre così? Diventeresti ricco»

