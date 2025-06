wimbledon le rigide regole del dress code dei campioni

Mentre il prestigioso torneo di Wimbledon si appresta a vivere la sua 138ª edizione, l’attenzione si concentra non solo sulle emozionanti sfide sui campi in erba, ma anche sulle rigide regole del dress code che i campioni devono rispettare. Un’equilibrata miscela di tradizione, stile e disciplina che rende unico questo evento. Scopriamo insieme le peculiarità di un torneo che incarna eleganza e competizione di altissimo livello.

Sale il sipario sulla 138ª edizione del Torneo di Wimbledon. Sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Wimbledon, si sfideranno 256 giocatori, di questi 64 teste di serie. Quest’anno, per la prima volta, ci sono ben undici giocatori italiani nella competizione maschile oltre ai più famosi Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, scendono sull’erba inglese anche nomi promettenti come Bellucci e Darderi e Nardi. Per quanto riguarda le donne, sono quattro le azzurre: Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Sara Errani. Terzo grande appuntamento del circuito supervisionato dall’ITF -International Tennis Federation, dopo Melbourne e Parigi, il torneo londinese non è mai stato solo tennis fin dal 1877, quando gli organizzatori decisero che i giocatori dovessero vestire prevalentemente capi bianchi per evitare di far vedere aloni e macchie di sudore. 🔗 Leggi su Panorama.it