Wimbledon l’albo d’oro | tutti i vincitori degli ultimi 20 anni

Wimbledon, il prestigioso torneo di tennis più antico e rinomato al mondo, ha scritto pagine indimenticabili con i suoi vincitori degli ultimi vent’anni. Tra questi, spicca Carlos Alcaraz, che punta a conquistare il tris, entrando nella storia come uno dei pochi a farcela nel XXI secolo. Ma chi sono gli altri grandi campioni che hanno lasciato il segno? Scopriamo insieme le emozioni e i protagonisti di questa incredibile saga sportiva.

Carlos Alcaraz a caccia del tris a Wimbledon. Lo spagnolo, bicampione in carica dopo i successi nel 2023 e nel 2024, spera di diventare solo il terzo del XXI secolo a vincere tre Championships di fila dopo Roger Federer, primo all time con otto successi, e Novak Djokovic. Per quanto riguarda invece il tabellone femminile, all’All England Club nessuna si è imposta per due anni consecutivi dai tempi di Serena Williams, l’ultima a riuscirci fra il 2015 e il 2016: da allora sempre una campionessa diversa. Ecco l’ albo d’oro del singolare maschile e femminile degli ultimi 20 anni. L’edizione 2025 sarà in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport e in streaming su Now Tv. 🔗 Leggi su Lettera43.it